Travaux d'urgence sur le canal du Tabeillon à Glovelier

Des travaux vont être réalisés à Glovelier. La circulation sur la route de Saulcy sera réglée par des feux lumineux dès le 12 février. En cause, le canal du Tabeillon qui passe sous la chaussée. Des mesures doivent être prises d’urgence, car lors de la dernière inspection, le Service des infrastructures a constaté des morceaux de béton détachés et des barres d’armature apparentes et érodées, voire sectionnées.

Le trafic sur la route de Saulcy sera donc restreint et ce, jusqu’au 14 mars au plus tard. Les travaux ne devraient pas prendre plus de quelques jours, mais il faut par contre trouver la bonne fenêtre pour les réaliser. Il faut qu’il fasse plus de 5 degrés et que le niveau du canal ne soit pas trop haut.

La rénovation de cette partie du Tabeillon est nécessaire avant de développer un projet plus conséquent. Dans les prochaines années, la partie du canal sous la chaussée devra en effet être remplacée dans le cadre d’un projet de protection contre les crues. /mbd