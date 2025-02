Une fermeture prolongée pour deux établissements de St-Ursanne

Pour les habitués du Peanut medieval lodge, il faudra se montrer patient. La Pastaverne à St-Ursanne, anciennement le Bœuf, restera fermée jusqu’à mi-mai. Les chambres vont reprendre du service pour les vacances de Pâques, à partir de mi-avril. L’hôtel de la Cigogne, qui a été inauguré en mai par le même groupe Definitely different, doit aussi rouvrir à la même date. Cette fermeture prolongée surprend le président de GastroJura. Maurice Paupe indique par ailleurs que la saison hivernale est assez calme au bord du Doubs. Les autorités communales sont inquiètes à propos de l’offre de restauration et d’hébergement pour les touristes qui se promènent dans les rues de la cité médiévale, même en hiver. Le maire de Clos du Doubs Jean-Paul Lachat souhaiterait que les restaurants de la place se coordonnent pour poser leurs congés.

Le groupe hôtelier vaudois Definitely different nous a confirmé cette fermeture jusqu’aux beaux jours. Pendant ces trois à quatre mois de pause, ses responsables vont faire le bilan de la première année d’exploitation de la Cigogne et prendre le temps d’analyser les commentaires des clients des deux établissements. Angéline Vincent, chargée de communication, explique que cette coupure permettra de « rafraichir l’offre ». Pas question de faire des travaux, mais de travailler le menu de la Pastaverne ou encore de former une nouvelle équipe. Quant à la question de la fidélisation de la clientèle lorsqu’un restaurant ferme quatre mois, Angéline Vincent répond que c’est un risque que Definitely different a décidé de prendre et qu’il s’agit par la suite d’inciter les clients à revenir. /ncp