Le retour… et la fin de Black Sabbath

Un des plus grands groupes de rock de tous les temps s’apprête à se reformer et à faire ses adieux définitifs. Black Sabbath - dans sa composition originale - remontera sur scène le 5 juillet prochain lors d’un méga concert à Villa Park, le stade de football d’Aston Villa, à Birmingham. L’annonce a été faite il y a quelques jours. Le show réunira de nombreux autres groupes et artistes comme Metallica, Slayer, Slash de Guns N’Roses, Tom Morello de Rage Against The Machine ou encore les Français de Gojira. Tous ont été inspirés par Black Sabbath qui a révolutionné le rock dans les années 70. /fco