Sans domicile, Tartare de miettes n’aura pas lieu cette année

Tartare de miettes est sans domicile fixe et est contraint de renoncer à son édition 2025. Les organisateurs annoncent ce mercredi dans un communiqué que le festival de musique franc-montagnard n’aura pas lieu cette année en raison de la vente récente de la colonie du Cerneux-Godat à un privé. Le bâtiment appartenait à la commune de Haute-Sorne et abritait la manifestation créée en 2018. Tartare de miettes cherche désormais un nouveau lieu.

Les organisateurs du festival convoitent un espace semblable à la colonie du Cerneux-Godat, située sur la commune des Bois, à savoir un endroit dans les Franches-Montagnes, proche de la nature et correspondant à l’esprit de Tartare de miettes. La présence d’un bâtiment est aussi une condition centrale. « On en profite pour loger et nourrir les artistes et les bénévoles. Cela nous facilite l’organisation car on a de l’eau et de l’électricité à disposition », nous a précisé le co-programmateur Jérôme Gogniat. Plusieurs contacts ont déjà été pris mais les recherches restent pour l’heure infructueuses. Des discussions sont toujours en cours et le comité compte notamment sur le soutien de la population et des différentes communes francs-montagnardes pour l’année prochaine.

L’édition 2026 contient un challenge supplémentaire. Puisqu’en plus de devoir dénicher un nouveau site, plus de la moitié du comité devra être renouvelé, soit une dizaine de personnes à trouver. « Il faudra tout réorganiser et ce sera un joli défi pour la nouvelle équipe », lance avec optimisme Jérôme Gogniat.





Pour garder le sourire

En attendant, les organisateurs et amoureux de Tartare de miettes ont droit à un lot de consolation. Le festival propose une soirée de concerts samedi soir au Café du Soleil à Saignelégier avec la présence du groupe fribourgeois Nonante, adepte du courant post-punk/new wave, et d’une autre artiste fribourgeoise, Francine Satu, friande d’expérimentations électroniques et électriques. Le concept du festival est repris pour cette soirée dont l’entrée est à prix libre. /comm-nmy