Une semaine pour décrypter les médias au Lycée cantonal à Porrentruy

La semaine des médias s’organise chaque année dans les écoles de Romandie et au Lycée cantonal à Porrentruy. Le thème de cette année est « Informer sans déformer » et le but est de mieux comprendre le métier de journaliste, et ce qui le différencie des influenceurs de plus en plus nombreux sur les différents réseaux sociaux.

Hier matin, les jeunes ont suivi des ateliers autour de la recherche d’information et l’après-midi, ils ont participé à l’enregistrement du podcast « Le Point J » produit par la RTS et qui traite justement de l’actualité. Rencontre dans la médiathèque du Lycée cantonal à Porrentruy avec les lycéens et avec Jean Prévôt, enseignant.