Pour faire ce métier, il faut « beaucoup de patience, énormément de minutie, il faut être stricte et travailler dans le propre », détaille-t-elle. En plus des compétences prérequises, son savoir-faire de rhabilleuses permet à la jeune femme d’effectuer des tâches très diverses allant de la pendulerie, au service après-vente et à la révision des clochers de la région. Que ce soit l’horloge de l’Hôtel-de-ville de Moutier, ou le clocher de Belprahon, une fois par année elle grimpe dans le cœur des édifices pour effectuer une révision complète des huiles et du mécanisme.