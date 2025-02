Les gourmands de St-Valentin seront comblés aujourd’hui, puisque Bernard Colomb, chocolatier et confiseur à Glovelier prépare quelques roses à la pâte d’amande.

Il faut juste un peu de technique et de savoir-faire pour poser les quatre pétales autour du cœur de cette rose qui sera trempée dans une du chocolat rubis liquide… et on commence par laminer la pâte d’amande que Bernard Colomb a déjà préparée. /jmp