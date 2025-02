Contribution des entreprises aux places en crèches : ça marche à Neuchâtel

Les entreprises appelées à contribuer au financement des places en crèches ? « Le PSJ ne fait pas dans l’original, on n’a rien inventé ! », lance son président Raphaël Ciocchi au moment de présenter officiellement ce vendredi l’initiative populaire cantonale déposée la veille. En effet, l’idée de prélever une contribution auprès des employeurs pour augmenter le nombre de places en structures d’accueil est déjà appliquée dans la grande majorité des cantons romands... sauf dans le Jura et le Valais. Neuchâtel recourt par exemple à ce financement public-privé depuis 2012.







« L’urgence ? Répondre à 150 demandes »

C’est parti d’un constat que dresse aussi le PSJ actuellement : le manque de places en crèches ou en UAPE, relayé par plusieurs témoignages de parents. Les 1'113 places actuellement subventionnées dans le canton du Jura ne suffisent plus. « L’urgence immédiate, c’est un besoin de 45 places, ce qui permettrait de répondre à 150 demandes. À moyen terme, c’est 200 places pour environ 600 demandes », résume Raphaël Ciocchi.







L’exemple neuchâtelois : 1'600 places créées en deux ans

Dans le canton de Neuchâtel, ce besoin a été exprimé il y a près de 15 ans directement par des employeurs, se souvient Florian Nemeti, directeur de la Chambre neuchâteloise de commerce et de l’industrie (CNCI) ayant participé aux discussions de l’époque. « C’était une réflexion chez les employeurs par rapport au nombre de places dans ces structures d’accueil. Un manque était ressenti à cette époque-là, et c’était une préoccupation ». Mais les entreprises n’étaient pas toutes prêtes à payer. « Quand on vient avec un prélèvement supplémentaire, ce n’est jamais bien accueilli au départ, ça c’est normal », se remémore Florian Nemeti.