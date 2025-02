Transfert de Moutier : l’organisation de l’accueil extrafamilial se précise

En fonction des disponibilités, des enfants d’autres communes jurassiennes pourront aussi être accueillis par la crèche municipale, précise la ville dans son communiqué.





Des tarifs globalement en baisse

Au niveau administratif, les bons de garde seront remplacés par le système de subventionnement qui prévaut actuellement dans le Jura et qui est comparable à celui en vigueur jusqu’en 2020 dans le canton de Berne. Les factures des parents seront ajustées au barème jurassien et s’afficheront globalement à la baisse. « Le tarif maximum par jour est de 100 francs pour une crèche jurassienne et de 115 francs actuellement à Moutier. Il y a toutefois des différences, car le système de tarification n’est pas le même », indique Valentin Zuber. Ce dernier est basé sur le revenu net des parents dans le Jura et sur le revenu imposable dans le canton de Berne.