Accident sur la route entre Porrentruy et Bressaucourt

Un accident de la circulation s’est produit vendredi vers 15h30 en Ajoie. Un automobiliste circulait sur la route entre Porrentruy et Bressaucourt. Il a dû effectuer un freinage d’urgence pour une raison que l’enquête devra déterminer. Le véhicule qui le suivait n’a pas pu freiner à temps et éviter la collision, selon un communiqué de la police cantonale transmis vendredi soir. Blessée, la passagère d’un des véhicules a été prise en charge par le service ambulancier et transportée à l’hôpital du Jura à Delémont. Deux garagistes de service ont pris en charge les deux véhicules impliqués dans l’accident. Le trafic a été perturbé durant environ deux heures. /comm-ech