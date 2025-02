On célèbre la musique populaire suisse à l’EJCM

Si l’on vous dit « musique populaire suisse », il est très probable qu’il vous vienne en tête des airs très stéréotypés de musique champêtre suisse-allemande. Sachez alors que, comme le grand public, vous ne connaissez qu’une toute petite partie de la musique populaire suisse. Celle-ci est en effet très diverse, comme le montrent les 11'000 morceaux collectionnés entre les années 1930 et 1960 par l’ethnomusicologue Hanny Christen, native de la région bâloise. Une figure ô combien importante du domaine, mise à l’honneur par un week-end musical organisé à l’École jurassienne et conservatoire de musique par la Maison de la musique populaire d’Altdorf, centre d’importance nationale. « Sans la collection d’Hanny Christen, on aurait perdu tout un répertoire qui montre une image tout à fait différente de cette musique champêtre dont on a l’habitude », explique Nikita Pfister, spécialiste de la musique populaire suisse.