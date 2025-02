Fêter l’indépendance du Kosovo

Le 17 février 2008, le Kosovo prenait son indépendance de la Serbie, une Serbie qui ne le reconnaît toujours pas comme un pays à part entière. Pour marquer cet anniversaire, 400 personnes avaient réservé une place samedi à la Halle des expositions à Delémont, pour participer à une soirée qui se voulait festive.

Au programme, spectacle concocté par des enfants, production d’artistes régionaux et d’autres venus du Kosovo pour l’occasion, et surtout grande réjouissance. L’événement a été mis sur pied par Afrim Ramnabaja, figure bien connue du paysage delémontain, qui se réjouissait à l’heure de l’interview de l’occasion de partager la culture kosovare avec les Jurassiens : « Les premiers qui ont réservé une table étaient d’origine jurassienne, et ils étaient un certain nombre à participer à la fête. Ce sont des choses qui font de moi le plus heureux des hommes ! » /tbe