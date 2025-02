L’hôtel-restaurant Chasseral fête ses 100 ans

Evènements sportifs, culturels et religieux. L’année 2025 s’annonce festive pour l’hôtel-restaurant Chasseral. Au programme: inauguration de la chapelle lors d’un culte de Pâques, le « Grand Prix Chasseral », soit une course cycliste et une course à pied, mais aussi un festival de musique folklorique.

En automne, une grande fête avec des costumes des années 1920 sera organisée. « C’est un honneur de fêter ces 100 ans » se réjouit Elias Vogt, propriétaire des lieux depuis deux ans. « Nous avons repris une montagne et une responsabilité de toute une région avec une super équipe », confie-t-il.