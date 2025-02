La santé sexuelle « pour les jeunes et par les jeunes »

Permettre aux jeunes d’ouvrir davantage le dialogue sur leur santé sexuelle, c’est l’objectif du projet de Clara Vazquez et Pauline Juillerat. En collaboration avec le Service de la Jeunesse et des Actions communautaires (SEJAC), elles ont élaboré un atelier pour permettre aux adolescents d’échanger tout en faisant de la prévention. « On fait un peu le pont entre les jeunes et les infirmières scolaires », précise Pauline Juillerat.

Selon cette dernière, les jeunes ne s’identifient pas forcément aux adultes qui leur dispensent les cours d’éducation sexuelle, ces ateliers visent à offrir un espace de discussion plus libre. Elle souligne également que ces ateliers n’ont rien d’obligatoire : « C’est vraiment les jeunes qui sentent qu’il y a un besoin ou qui sont volontaires. »