Partager une voiture ne séduit pas les habitants de Courgenay

Les citoyens de Courgenay ne sont pas emballés à l’idée de partager une voiture. La commune a lancé un sondage qui a pris fin dimanche pour connaître leur opinion quant à la mise à disposition de voitures Mobility. Cette entreprise propose des véhicules à partager qui sont à disposition à travers toute la Suisse. Dans le Jura, on en trouve à Delémont, au Noirmont et à Porrentruy. Suite à la mise en place d’un plan de mobilité pour Courgenay, un citoyen avait soumis l’idée aux autorités communales. La conseillère communale en charge du dossier est « un petit peu déçue » du manque de réponses. Valérie Froté estime que « nous ne sommes pas encore prêts à utiliser ce mode de transport durable et que tout le monde veut encore sa propre voiture ». Environ 1% des ménages de la commune ont répondu au sondage lancé il y a deux semaines.

Le Conseil communal devra prendre une décision quant à la possibilité de poursuivre les démarches pour mettre à disposition cette nouvelle prestation dans la commune. Pour Valérie Froté, « ça montrerait que les habitants de Courgenay sont prêts à laisser de côté leur propre voiture et leur propre confort pour essayer de baisser les émissions de gaz à effet de serre, à notre faible échelle ». /ncp