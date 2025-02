Un lieu dédié aux grands écoliers à Courtételle

Une structure unique en son genre va bientôt ouvrir ses portes dans le Jura. L’Appart accueillera dès le 3 mars à Courtételle des écoliers de 7, 8 et 9H durant leur temps extrascolaire. Il a été fondé par deux éducatrices de la région, Jessica Chalverat et Laure Burri. Ces dernières entendent proposer une prise en charge à la croisée des Unités d’accueil pour écoliers, des cantines scolaires et des espaces-jeunes. « Au fil des années de terrain, nous avons pu observer que ces plus grands avaient d’autres besoins et qu’ils avaient pleins de projets et d’idées en tête », explique Laure Burri. Les écoliers pourront notamment y prendre le repas de midi qui sera cuisiné sur place.