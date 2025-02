Un dispositif de bonne qualité dans le Jura pour les TSA

Où se trouve le canton du Jura en matière de diagnostic et de traitement des troubles du spectre de l’autisme ? Le Gouvernement fait le point à la suite d’une question écrite de Jelica Aubry-Janketic. La députée socialiste s’interroge sur l’offre actuelle du Canton, ainsi que sur les développements et améliorations de la prise en charge à venir. Le Canton estime que son dispositif est plutôt de bonne qualité et ceci malgré la pénurie de personnel médical spécialisé qui touche tous les cantons. Le Gouvernement explique que le Canton du Jura assure un dépistage et une prise en charge adaptés aux besoins de sa population. Entre 0,6 et 1,5% de Jurassiens sont atteints de TSA. Ce qui correspond plus ou moins à la moyenne nationale. Dans le canton comme en Suisse, le nombre de diagnostics a augmenté ces dernières années. Le Gouvernement estime qu’il y a environ 10 nouveaux cas de TSA par an dans le Jura. Le Canton assure toutefois que les délais sont maîtrisés pour le dépistage initial. Les cas urgents peuvent être évalués dans un délai d’une à deux semaines. Le Gouvernement explique encore porter une attention particulière au renforcement des équipes spécialisées. L’effectif du Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents est d’ailleurs actuellement en reconstruction. Le centre dispose pour l’instant de quatre spécialistes pour un total de 1,8 EPT, mais vise une augmentation à 7 EPT d’ici deux ans. Le Canton prévoit également de soutenir plusieurs projets, notamment l’école d’autonomie ouverte début 2025 à Porrentruy et le futur Réseau Autisme Cantonal. /mbd