Des robots à forme humaine envahissent Bienne

Ils ont une forme humaine, avec des bras, des jambes et parfois même un visage : les robots dits humanoïdes s’apprêtent à déambuler dans les couloirs du Switzerland Innovation Park.

Le forum international sur les humanoïdes ouvre ses portes ce jeudi à Bienne et les refermera vendredi. L'évènement est une première en Suisse et en Europe.

Un hub seelandais

Démonstrations de robots humanoïdes, ateliers pratiques et conférences sont au menu de ces deux jours. Pour Hakan Girgin, responsable de l'innovation au Swiss Cobotics Competence Center, c’était évident qu’un évènement avec une portée internationale se tienne dans la citée seelandaise : « Bienne a une forte tradition industrielle que ce soit dans l’horlogerie, la précision ou dans le secteur de machine-outil. Il y a une grande opportunité pour créer un hub en robotique et en Intelligence Artificielle », estime-t-il.

À la maison comme au travail

Les robots humanoïdes nous ressemblent de plus en plus et sont désormais dotés d’une Intelligence Artificielle, ce qui leur permet d'effectuer des tâches complexes. L'évènement, organisé par le Swiss Cobotics Competence Center (S3C) et le Swiss Smart Factory (SSF), a ainsi pour objectif de servir de plateforme clé pour l'échange de connaissances et la collaboration dans le domaine de la robotique intelligente. Le forum invite des spécialistes internationaux du secteur privé ou de la recherche. « Il nous permet d’imaginer la façon dont on pourra les intégrer dans l’industrie ou dans notre vie quotidienne », pointe le responsable de l'innovation au Swiss Cobotics Competence Center.

Les organisateurs attendaient initialement 100 personnes par jour, mais ils sont désormais plus de 150 à s’être inscrits ce jeudi et ce vendredi. « D’autres forums sur ce sujet ont déjà eu lieu, mais concernaient principalement le domaine de la recherche. C’est la première fois que l’on discute avec des entreprises et des particuliers qui veulent utiliser ces robots », conclut Hakan Girgin. Les participants se déplaceront d’Allemagne, de Turquie, de Corée, du Japon ou de Chine. Les entreprises de la région du Jura bernois seront aussi de la partie. /mbe