L’avenir du personnel de Moutier se précise

Les Prévôtois qui travaillent à Moutier pour le canton de Berne se verront proposer un nouveau contrat par les autorités jurassiennes. L’engagement au sein de l’administration jurassienne est garanti, selon le communiqué transmis ce jeudi. Sont concernés par ces deux arrêtés, le personnel pénitentiaire, le corps enseignant et la direction, les travailleurs sociaux et les infirmiers scolaires. Le personnel du Service social régional de la Prévôté se verra, quant à lui, proposer les mêmes garanties de la part des Services sociaux régionaux de la République et Canton du Jura. Afin de pouvoir bénéficier des garanties de reprise, les futurs collaborateurs jurassiens doivent s’annoncer auprès du Service des ressources humaines jusqu’au 30 juin. /comm-ncp