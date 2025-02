Le Jura-Pass a fait ses preuves en dix ans

En dix ans, le Jura-Pass est devenu un véritable atout touristique. Il permet aux visiteurs qui passent au moins une nuit dans la région de se déplacer gratuitement en transports publics et de profiter de réductions pour différentes activités. La prestation a été lancée en 2015 par Jura Tourisme en collaboration avec la communauté tarifaire Vagabond. « C’était vraiment unique en son genre et cela a offert une très bonne visibilité au Jura », souligne Guillaume Lachat. Le directeur de Jura Tourisme tire un bilan très satisfaisant même s’il ne dispose pas de données chiffrées pour évaluer l’engouement des clients. « Ce n’est pas dans le monitoring qu’on a été les meilleurs dans ce projet, mais ce n’était pas l’objectif premier », admet-il. Guillaume Lachat est convaincu que le Jura-Pass a porté ses fruits : « C’est sûr que ça a généré des séjours et des prolongations de séjours dans la région. » » /nmy