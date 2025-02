Le site de BAT pourrait-il devenir une nouvelle prison ?

Entre la fin de la production sur le site de BAT à Boncourt et la fermeture inéluctable de la prison de Porrentruy, le PCSI y voit un signe. Le député Quentin Haas a déposé mercredi un postulat sur cette thématique. L’élu du Parti chrétien-social indépendant demande au Gouvernement d’étudier l’installation d’un nouveau centre de détention dans les anciens locaux de British American Tobacco. Selon le citoyen de Cornol, le bâtiment, qui a fait l’objet d’une réflexion pour y aménager des appartements, peut donc convenir comme établissement pénitentiaire, alors que le château de Porrentruy n’est plus adapté pour les prisonniers et que la structure de Moutier est trop petite pour la centaine de places nécessaires. /comm-ncp