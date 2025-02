Un badge pour ses déchets verts à Porrentruy

Les Bruntrutains devront se munir d’un badge pour éliminer leurs déchets verts. Dès le 1er mars, l’accès au site de collecte d’Ajoverts, direction Courtedoux, en face de l’ancien aérodrome, sera limité aux personnes disposant de cette clé magnétique. Les utilisateurs devront également passer par une balance pour peser la quantité de déchets. Les autorités municipales de Porrentruy souhaitent ainsi avoir un meilleur suivi sur les tonnes de déchets produits. A l’avenir, la ville paiera cette prestation au poids et non plus au nombre d’habitants.

Le badge d’accès, contre une caution de 20 francs, doit être commandé sur le site internet d’Ajoverts.

Les déchets produits par les entreprises spécialisées, comme un paysagiste, sont facturés directement aux producteurs.

La commune profite de ce communiqué de presse pour rappeler que le site est ouvert du lundi au samedi de 6h à 19h. Les déchets acceptés sont le gazon, les feuilles, les déchets de cuisine non-préparés, les déchets de jardin, taille de haies, troncs et branchages. /comm-ncp