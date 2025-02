Carrousel revient pour apporter des « Éclaircies »

« Éclaircies », c’est le nouvel album du groupe jurassien Carrousel qui sort ce vendredi. Léonard Gogniat et Sophie Burande sont de retour sous les projecteurs avec ce nouvel opus qui nous parle de différents thèmes, comme l’absence, la solitude, la rupture, mais aussi le rêve et la liberté. Pour la première fois, les deux artistes se sont séparés pour écrire leurs parties respectives. « J’avais besoin de me mettre dans une bulle et de me couper du quotidien pour commencer la composition », explique Léonard Gogniat.

Une fois son travail effectué, il a pu transmettre ses premiers essais à Sophie Burande pour qu’elle puisse écrire à son tour les paroles. « C’est vrai que ça fait des années qu’on fait de la musique ensemble. Peut-être qu’on avait besoin de se retrouver soi-même, ou de se reconnecter avec qui on est indépendamment de l’autre », ajoute-t-elle.

Pour parler de cette expérience, Carrousel était invité dans l’émission de Sandra jeudi soir.