Le festival Dritchino dévoile sa programmation

Le festival ajoulot Dritchino dévoile son affiche complète ! Le comité d’organisation annonce ce vendredi la programmation de la manifestation qui aura lieu les 23 et 24 mai à Courgenay. Vendredi, la grande scène accueillera la voix grave et profonde de la chanteuse genevoise Stéphane, puis le pionnier du rap français des années 90 MC Solaar. La soirée se poursuivra au rythme solaire et entraînant de Kendji Girac, qui fête ses 10 ans de scène et se terminera sur la pop classique et urbaine du groupe biennois Pegasus.