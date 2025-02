Une fuite de produit chimique à l’extérieur de la piscine de la Blancherie

L’extérieur du bâtiment de la piscine de la Blancherie, à Delémont, a connu une fuite de produit chimique ce vendredi après-midi. Le problème est survenu lors du remplissage d’une cuve. Un tuyau a cédé et le produit chimique s’est infiltré dans la terre. La population n’a couru aucun danger. La terre contaminée a été dégrappée et évacuée. Le Centre de renfort, d’incendie et de secours de Delémont est intervenu avec quatre véhicules et treize hommes. Le chimiste cantonal, l’inspecteur cantonal, l’Office de l’environnement et l’expert chimique de l’ECA-Jura ont été dépêchés sur place. /comm-fco