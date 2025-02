Sébastien Koller à la présidence de l’Ensemble de cuivres jurassien

L’Ensemble de cuivres jurassien (ECJ) dispose désormais d’un nouveau président. Sébastien Koller a été choisi pour occuper cette fonction lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée cette semaine. L’ECJ n’avait plus de président depuis juillet 2024 et le départ d’Alain Munier. Sébastien Koller totalise 15 ans d’activité musicale au sein de l’ECJ. L’actuel maire de Courtételle souligne qu’il sera bien épaulé dans sa tâche puisque le comité compte également trois nouveaux membres et qu’une analyse poussée des tâches de chacun a été menée, ce qui a facilité sa décision d’accepter la présidence. Sébastien Koller veut poursuivre plusieurs objectifs à l’ECJ. Il entend ainsi stabiliser la formation A de l’ECJ dont la direction est intérimaire depuis juillet 2024. La situation va se prolonger jusqu’en juin prochain avant la nomination d’un nouveau directeur en août. Le poste a été mis au concours récemment. Sébastien Koller souhaite aussi monter le niveau de l’ensemble B, dirigé par Florian Lab et qui est composé de jeunes, ce qui permettra de faciliter l’accès des musiciens à la formation A. Il souligne que la formation B représente « l’avenir non seulement de l’ECJ mais aussi des sociétés de nos villages puisque de nombreux musiciens qui ont œuvré de l’ECJ sont maintenant directeurs ou des leaders dans leur société ». Autre objectif mis en avant par Sébastien Koller : la recherche de musiciens hors du canton du Jura. « Il s’agit d’ouvrir nos frontières, d’aller du côté bâlois, biennois et éventuellement neuchâtelois ou soleurois », précise le nouveau président de l’ECJ.