Des passionnés fribourgeois à la Journée équestre de Muriaux

La passion du cheval ne connaît pas les frontières cantonales. Les amoureux de la race franches-montagnes se retrouvent ce dimanche lors de la 21e édition de la Journée équestre sur neige de Muriaux. Le sol humide et les conditions météo maussades ont poussé les organisateurs a changer de formule cette année. Les joutes en char attelé et en équipes de cavalier-vtt se déroulent sous la forme d’un rallye d’une dizaine de kilomètres sur des chemins. Les participants viennent principalement du Jura et du Jura bernois mais pas seulement. Yves Tercier, d’Épendes dans le canton de Fribourg, prend part à la Journée équestre de Muriaux pour la quatrième fois. Il est ainsi venu cette année avec son épouse, Fabienne, et sa nièce, Florianne. Yves Tercier est président du Syndicat chevalin de la Gruyère. Il n’est pas éleveur de profession mais possède huit chevaux franches-montagnes par passion. Yves Tercier participe à la Journée équestre de Muriaux en char attelé et apprécie particulièrement la manifestation taignonne pour son côté « amical » et « pour revoir les copains ». « Ça fait aussi une jolie journée au milieu de l’hiver, autrement c’est toujours en été qu’on a quelque chose, alors ça coupe un petit peu », souligne le Fribourgeois qui précise qu’il est toujours accueilli « les bras ouverts » dans les Franches-Montagnes.