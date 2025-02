La Tête de Moine fait sa belle de l’autre côté de l’Atlantique

Contacté par nos soins, le gérant de l’Interprofession de la Tête de Moine nous a dit ne pas avoir été mis au courant de cette campagne. Mais Martin Siegenthaler prend la chose avec humour. « Pourquoi ne pas manger une rosette pour trouver de bonnes solutions diplomatiques ? », nous a-t-il déclaré.





Environ 60% de la production de Tête de Moine vendue à l’étranger

La Tête de Moine est exportée dans environ 45 pays à travers le monde. Après la Suisse, l’Allemagne et la France sont les plus grands consommateurs du fromage à la girolle. Sur les 3’200 tonnes produites en 2024, 60% ont été envoyées à l’étranger, et seules 12 tonnes ont été vendues au Canada. Pour l’année 2025, les prévisions s’annoncent compliquées et incertaines, selon Martin Siegenthaler, en raison notamment des cours d’échanges qui sont sous pression. Mais le gérant de l’interprofession reste optimiste. Il espère que son fromage dépassera pour la cinquième année consécutive la barre des 3’000 tonnes mais aussi vendre quelques kilos supplémentaires au Canada grâce à cette campagne. /ami