Au cœur de la plateforme Semita, les artisans de l’Arc jurassien

Le fonctionnement est simple : il suffit d'entrer sa position géographique sur le site internet de Semita pour trouver les producteurs qui se trouvent dans les alentours qui s’affichent sur une carte. La structure a été imaginée par Maryline Dal Maso et son frère Anthony, tous deux du Jura bernois.

Pour les deux créateurs, c'est une manière de venir en aide aux petits producteurs. « On vise plus les artisans qui n’ont pour l’instant pas une grande clientèle et qui ont besoin de confiance pour se lancer. Ça peut être quelqu’un qui fait de la pâtisserie, du crochet, de la poterie ou encore des bijoux », explique Maryline Dal Maso.

Cheminer pour du local

Semita, vient du latin et signifie le chemin. La structure a été lancée l'année dernière compte aujourd’hui une nonantaine d'inscrits localisés pour la très grande majorité dans l'Arc jurassien, principalement dans le canton du Jura et dans la partie francophone du canton de Berne. Les deux créateurs voient grand et espèrent faire grandir leur projet à l'échelle nationale. « Une de nos cibles est les agriculteurs, mais on a encore de la peine à les attirer, la plupart ayant déjà leur clientèle. Pour ceux qui ne maitrisent pas forcément l’informatique, nous pourrions notamment les aider à gérer leurs réseaux sociaux », pointe Anthony Dal Maso.