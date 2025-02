Le Marché St-Germain déménage à l’Esplanade

Le Marché St-Germain va changer de lieu dans l’espoir d’un second souffle. Après plus de 3 ans et demi du côté de l’ancienne Warteck à Porrentruy, le magasin participatif va occuper des locaux à l’Esplanade Centre dès la mi-mars. Ce choix représente une opportunité stratégique, selon le communiqué de presse de la coopérative engagée dans la promotion des circuits courts. En s’installant au cœur d’un lieu animé et fréquenté par une large clientèle, le Marché St-Germain espère ainsi élargir sa visibilité et fluidifier l’accès à son offre. /ncp-mlm





Développement suit