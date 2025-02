Des habitudes qui changent mais une passion intacte pour les sports d’hiver dans le Jura

La Semaine blanche continue à ravir les passionnés de sports d’hiver de notre région. Nombreux sont les Jurassiens qui ont choisi de partir dans différentes stations de ski en quête d’or blanc. Les magasins spécialisés dans le matériel de sports d’hiver ont en tout cas eu du travail plein les bras ces derniers jours dans les trois districts. Ils parlent d’une période qui reste plus intense au regard de la saison.





Des habitudes qui changent, la météo dicte le rythme

Pas de doute de ce côté-là et l’affluence dans les magasins ces derniers temps le confirme : les Jurassiens aiment profiter de ces quelques jours pour partir à la montagne. Les habitudes ont toutefois changé et les personnes qui louent du matériel à l’année sont de plus en plus rares. Les amateurs de ski préfèrent attendre de voir les conditions d’enneigement ou louent seulement pour des journées qui ont été prévues à l’avance. Plus que jamais, les magasins spécialisés sont tributaires de la météo, cela vaut aussi et même encore davantage pour le ski de fond. Dès que les remontées et les pistes jurassiennes ouvrent, ça se ressent dans les échoppes, selon les responsables. Cette année, les magasins spécialisés ont connu un véritable « boom » pendant la période de Noël et Nouvel-An marquée par un fort enneigement et par l’ouverture des remontées mécaniques et des pistes de ski de fond dans notre région. Et ça a continué dans une moindre mesure avec les camps de ski de début d’année, avant la nouvelle embellie provoquée par la Semaine blanche et d’autres sorties scolaires en montagne prévues dans le courant du mois de mars. Aux Franches-Montagnes, chez Sportissimo à Saignelégier, on ressent toutefois fortement l’absence de l’or blanc pendant ces vacances scolaires : c’est « le calme plat, il n’y a pas de touristes », selon les responsables du magasin.





Le ski de randonnée a du succès

Ce que les échoppes spécialisées de notre région remarquent aussi, c’est le fort attrait pour le ski de randonnée. Ce phénomène dure depuis les années Covid, quand les remontées étaient fermées et que le seul moyen d’aborder les joies de la glisse était de grimper soi-même en haut des pentes pour les redescendre ensuite… selon différents magasins jurassiens, plusieurs sportifs avaient tenté cette pratique et l’ont depuis adoptée. Pour eux, il s’agit d’un exercice plaisant et physique qui sert de préparation pour la saison de vélo ou de course à pied, par exemple. /mle