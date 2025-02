« Ils font vivre nos communes » : Voirie communale

Comme un mardi sur deux, « La Matinale » met en lumière ceux qui font vivre nos communes à 7h15. On sort du cadre politique pour en apprendre plus sur les différents métiers d’employés communaux et cette semaine, on est clairement sur le terrain avec la voirie communale qui est à l’honneur. Pour en parler, Arnaud Christe de Courtételle était invité pour nous faire découvrir son activité professionnelle. Entre entretien des routes, des espaces verts, des machines, du cimetière ou encore du réseau d’eau, les tâches sont multiples. « On doit savoir tout faire, surtout dans une petite commune. On touche à tout. En plus, concernant les horaires, il faut être souple. Des fois, on est appelé en urgence de nuit pour une fuite d’eau où quand il neige », explique-t-il. En plus, la période s’annonce chargée avec Carnaval qui approche. « On n’est pas un grand Carnaval comme celui de Bassecourt, mais il y a la mise en place des barrières, la fermeture des routes et on doit balayer directement après le cortège », raconte Arnaud Christe… de quoi se dégoûter des confettis. /lge