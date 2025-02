Le flou autour du Do it + Garden de Delémont

La restructuration de Migros se confirme avec la disparition de Do it + Garden. Celle-ci intervient quelques mois après la suppression de Sport X et Melectronics, deux entités qui ont été reprises à Delémont, respectivement par Ochsner Sport et par Media Markt. Aujourd'hui, l’incertitude demeure quant à l’avenir du site Do it + Garden dans la capitale jurassienne, alors que Migros a annoncé ce mardi matin la fermeture de la plupart de ses magasins spécialisés dans le bricolage et le jardinage, faute de repreneur. Les démarches sont en effet en cours pour trouver un repreneur et des solutions à Delémont. « Le site est encore en cours de cession », indique le géant orange, contacté par la rédaction de RFJ. Si aucun repreneur n’est trouvé, le site sera fermé au plus tard à la fin du mois de juin. « Tant que le processus régional de vente n’est pas terminé, nous ne pouvons pas encore donner d’informations sur d’éventuels changements de personnel », ajoute encore Migros. Ailleurs en Suisse, certains sites de Do it + Garden seront repris, c’est le cas notamment à Carouge ou à Nyon où les magasins passeront sous la bannière OBI.

Par ailleurs, Migros a annoncé ce mardi que Micasa était vendu à la direction de l’entreprise. La nouvelle société reprendra l’intégralité des activités le 1er septembre. Ainsi, « l’ensemble du personnel et des apprenti(e)s des magasins seront repris(es) par les nouveaux propriétaires ». /mle