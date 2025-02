Le siècle passé se raconte à Moutier

Des anecdotes historiques croustillantes et décalées sur la ville de Moutier. C’est ce que le Musée du Tour Automatique et d’Histoire de Moutier (MTAH) vous propose de découvrir dans le cadre de ses soirées lectures. La 4e édition, qui se tiendra dans la cité prévôtoise le 27 mars prochain, sera consacrée à l’année 1922-1923, soit il y a à peine plus d’un siècle.

Petits et grands férus d’histoire vont pouvoir se régaler à l’écoute d’anecdotes croustillantes, informations, nouvelles et autres faits-divers qui se sont déroulés à Moutier il y a tout juste 100 ans. La désormais traditionnelle soirée lecture du MTAH, dont la cuvée 2025 a été baptisée « 1922-1923 : Quoi de neuf il y a 100 ans ? » reviendra, comme son nom l’indique, sur le début des années 20 dans la cité prévôtoise. « C’est une sorte de revue, mais avec plus d’un siècle de retard », s’amuse Stéphane Froidevaux, conservateur au MTAH. Outre le plaisir d’apprendre, l’objectif de ces événements, qui rencontrent un succès grandissant en prévôté, est aussi de montrer le décalage, mais aussi la familiarité entre le Moutier d’il y a un siècle et d’aujourd’hui.