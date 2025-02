Les procès pour sorcellerie livrent une partie de leurs secrets

Bien que la thématique de la sorcellerie soit connue dans la région, on n’en sait tout de même peu à propos de ces procès. « Les sources sont difficiles d’accès, les lire sont extrêmement difficiles et prennent du temps et requiert des connaissances initiales », explique Giliane Barthe. La situation a toutefois changé ces dernières années grâce au projet « Crimes et châtiment » des Archives de l’ancien Évêché de Bâle, précise encore l’historienne.



À noter que l’exposition est accompagnée d’illustrations réalisées par Adryan Zeroual. Différents manuscrits et objets ont également été prêtés par d’autres institutions.

« Au corps des procès de sorcellerie d’Erguël et de l’ancien Évêché de Bâle » est à voir au Musée de Saint-Imier dès vendredi et jusqu’au 26 octobre. Le vernissage se tiendra ce jeudi à 18h30. /sbo