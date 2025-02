La mascotte de l’Eurovision 2025 dévoilée

L'Eurovision Song Contest (ESC) 2025 présente sa mascotte, conçue par une étudiante dans le cadre d'un concours. 1100 élèves de la Haute école d'art et de design FHNW et de l'Ecole de design, à Bâle, ont été invités à soumettre des idées créatives. Au total, 36 concepts uniques ont été présentés et évalués par un jury composé de représentant.es du comité d'organisation de l’Eurovision 2025.

Le projet gagnant est celui de Lynn Brunner, une étudiante de 20 ans originaire d'Hünibach près de Thoune, dans le canton de Berne. Lynn étudie depuis l'automne dernier la communication visuelle à Bâle. « Ma créativité bénéficie d'une tribune nationale et même internationale - c'est une chance immense pour moi », se réjouit-elle.

La mascotte de l'Eurovision Song Contest 2025 s'appelle « Lumo », dérivé de « luminous », qui symbolise la lumière et l’énergie. Elle se veut un symbole vivant de la magie de la musique et du slogan de l'événement « United by Music ».

La production de la mascotte sera confiée à des fabricants régionaux ou nationaux. On la retrouvera dès le mois de mai, au plus tard, dans les rues de la ville rhénane, où elle répandra l'esprit du concours. /ATS