Le Jurassien Laurent Monnerat sera le nouveau directeur de l'OSAV

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) aura un directeur jurassien à partir du 1er août prochain. Laurent Monnerat succèdera à Hans Wyss, qui partira à la retraite. Le Conseil fédéral a nommé mercredi l'actuel vétérinaire cantonal jurassien à ce poste.

Laurent Monnerat est aussi l'actuel chef du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton du Jura (SCAV). L'homme de 53 ans a un diplôme fédéral en médecine vétérinaire de l’Université de Berne et une licence en économie et gestion d’entreprise de l'Université de Saint-Gall, indique le gouvernement dans un communiqué. Il est aussi titulaire d'un doctorat en médecine vétérinaire dans le domaine de la recherche en génétique bactérienne.

De 2012 à 2022, Laurent Monnerat a été directeur général de Zoetis Allemagne et Abaxis Europe, ainsi que vice-président pour la région Allemagne, Europe centrale et Europe de l’Est. De 1998 à 2012, il a occupé plusieurs fonctions de direction à l’international pour l’entreprise Merck Santé animale. Laurent Monnerat est de retour dans le Jura depuis trois ans. Il avait rejoint le SCAV avant d’en reprendre la tête en mars 2024. Laurent Monnerat n’a pas laissé passer cette nouvelle opportunité : « Retourner au pays il y a trois ans était un projet de vie. Il y a un alignement des planètes aujourd’hui et je m’en réjouis ».

Laurent Monnerat dévoile les défis qu’il devra relever ces prochaines années à la tête de l’office fédéral : « Il y en a plusieurs. S’il y en a un en particulier, je pense à la recrudescence des épizooties. On n’est pas à l’abri de nouvelles épizooties. Nous avons la peste porcine africaine en Allemagne et en Italie. Nous avons aussi une recrudescence de la maladie de la langue bleue. Je pense que ce sont des enjeux importants qui vont probablement augmenter à l’avenir ».

Hans Wyss est le directeur de l'OSAV depuis 2003. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider l'a remercié « pour son infatigable engagement à défendre le bien-être animal et la sécurité alimentaire ». /ats-fwo-mvu