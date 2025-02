Pourquoi les femmes survivent moins aux arrêts cardiaques

L'arrêt cardiaque demeure l'une des principales causes de décès dans le monde, malgré les progrès considérables réalisés en médecine. Mais une étude menée par une équipe de recherche de l'Université et Hôpital universitaire de Bâle a récemment révélé que les femmes ont moins de chances de survie après un infarctus, une inégalité qui pourrait être liée à des facteurs biologiques, mais aussi à des biais inconscients dans les traitements médicaux.

« Les femmes observées dans cette étude étaient plus âgées et plus malades que les hommes », nuance le Docteur Rainer Zbinden, médecin-chef en cardiologie au Centre hospitalier Bienne. « Leurs chances de guérison après un arrêt cardiaque étaient donc initialement plus faibles. Les hommes ont été plus facilement admis en soins intensifs, probablement parce que leurs chances de survie étaient meilleures. » Par ailleurs, les femmes, surtout les plus âgées, refusent plus souvent la réanimation ou les soins intensifs que les hommes.

En cas d’arrêt cardiaque, la technique de réanimation est la même pour un homme ou une femme. « Mais on constate que les femmes sont moins souvent massées que les hommes à l’extérieur de l’hôpital, probablement parce que les gens hésitent davantage à toucher une femme », indique encore le spécialiste.