Allumer ou éteindre l’éclairage public ?

L’extinction de l’éclairage public ne va pas sans poser quelques problèmes et interrogations dans le Jura. Dernier exemple en date à Haute-Sorne. Lors du dernier Conseil général, une question orale de Gérald Membrez, qui relayait les peurs de certains citoyens, demandait aux autorités communales de remettre l’éclairage comme avant, ou alors d’allumer un candélabre sur deux. Pas une bonne option, en raison de la formation de zones d’ombres et pour l’adaptation de la vue, a expliqué la conseillère communale Céline Grellier. L’extinction de l’éclairage public durant une partie de la nuit a été mis en place depuis environ deux ans. La mesure permet d’économiser entre 4'000 et 6'000 francs par an. La commission des services communaux va étudier les ajustements possibles. Ces derniers pourraient être faits durant l’année.

En Ajoie, Fontenais semble se plaire dans le noir. Depuis environ trois ans, l’éclairage est éteint entre 23h et 5h dans toutes les rues, sauf près des passages pour piétons ainsi que lors de la fête du village. Aucune plainte n’a été déposée, selon la conseillère communale Valérie Bourquard qui relève que l’extinction nocturne représente environ 25'000 francs d’économie par an. Une somme non négligeable pour la commune qui est en train de remplacer ses luminaires par des LED. Rétropédalage en revanche pour son voisin Porrentruy. La Ville a décidé de faire un retour en arrière avec son éclairage public. « On a dû faire une pesée d’intérêts entre les avantages et les inconvénients », explique le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler. Outre l’aspect économique, éteindre l’éclairage public représente des avantages pour la faune et la flore notamment.