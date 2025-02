La Rega a dû intervenir sur la J18

Un accident de la circulation s’est produit mercredi vers 16h sur le J18 aux Franches-Montagnes. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, un automobiliste qui circulait de Montfaucon en direction de St-Brais s’est déporté sur la voie opposée et a heurté frontalement un train routier léger qui circulait correctement en sens inverse. Une personne a été blessée et héliportée par la Rega vers un hôpital universitaire bâlois, selon un communiqué de la Police cantonale jurassienne. Les pompiers du SIS Franches-Montagnes et du Centre de renfort de Tramelan sont intervenus en appui. Le trafic a été perturbé sur le tronçon en question durant environ 2h. /comm-emu