« Chaud Devant » : Charlotte Riondel

« J’ai faim d’amour mais je pense que ça va être plus simple de me faire des pâtes ». Le spectacle de Charlotte Riondel vient d’être créé au Théâtre du Jura il y a quelques semaines. La comédienne jurassienne y évoque les rapports à l’alimentation, à l’amour et à la vie. Ça chauffe, ça mijote et parfois ça bouillonne.

Charlotte Riondel ne cache pas son penchant pour la cuisine. Préparer un repas en écoutant la radio lui rappelle son enfance, période où elle dévorait aussi bien des romans que des livres de recettes. Pour notre chronique, a préparé une spécialité italienne, dont elle découvre les ingrédients sans savoir ce qu’elle va devoir cuisiner.