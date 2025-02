Une guggen valaisanne au Carnaval du Jura à Bassecourt

Ce week-end, c’est le festival des cliques au Carnaval du Jura à Bassecourt. Les 13 formations présentes viennent d’un peu partout en Suisse. Du Jura bien sûr, mais aussi de Berne, du canton de Vaud, d’Argovie ou encore du Valais. C’est de ce canton-ci, plus précisément de Chippis, qu’est originaire la guggen des « Los Diablos ». Elle est habituée à se produire dans des carnavals ailleurs qu’en Valais. « On sort chaque deux ans. On fait le Valais une année et on sort la deuxième année », explique le président des « Los Diablos » Florian Emery.

La formation n’est d’ailleurs pas étrangère au canton du Jura, où elle vient volontiers se produire. « On aime beaucoup venir dans le canton du Jura, parce qu’il y a une ambiance assez extraordinaire au niveau du public et de l’accueil. » Florian Emery avoue d’ailleurs timidement préférer faire carnaval dans le Jura plutôt qu’en Valais. « Ça m’embête un peu de le dire. Je ne vais pas me faire des amis », rigole-t-il. /mbd