Une œuvre pour les passionnés de garde-temps, mais pas seulement

8'419, c'est le chiffre exact des montres qui ont été commercialisées par Swatch en 40 ans d'histoire. Elles sont à admirer dans la nouvelle encyclopédie de la célèbre entreprise horlogère. L'œuvre est divisée en quatre volumes, chaque ouvrage représentant une décennie de garde-temps. La « Swatch Encyclopedia » répertorie toutes les montres qui ont été commercialisées entre 1983 et 2023. L'ouvrage est déjà disponible. « C’est plus qu’une référence, vous trouverez tout dans cet ouvrage », pointe Jacques Müller, ingénieur jurassien et co-inventeur de la Swatch.