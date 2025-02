Vingt ans de passion et de persévérance pour la galerie de Josette Mercier-Kornmayer

L’atout de la galerie

Après deux décennies passées sur le terrain, Josette Mercier-Kornmayer a remarqué une évolution du marché de l’art dans la région. Le secteur est devenu plus concurrentiel et montrer son travail dans des expositions est un dur labeur, explique-t-elle, consciente de disposer d’un atout avec sa propre galerie. Mais « même avec une galerie c’est difficile. Ça demande beaucoup de sacrifices. La première année je n’ai pas pris un seul jour de congé. J’étais sept jours sur sept à la galerie de peur de manquer un client », se souvient l’artiste. Vingt ans plus tard, le cœur plus léger, Josette Mercier-Kornmayer prend toujours autant de plaisir et de satisfaction à « pouvoir partager sa passion et voir qu’on peut émouvoir quelqu’un à travers quelque chose qu’on a créé. » /nmy