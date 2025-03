C’est la ca-ca, la cata, la catastrophe à Guéguelleville

Et parmi tous ces chars, l’un d’entre eux se distingue par sa taille. Le Pand’a Gogo est certainement l’un des plus petits du canton. Tirée à bras, la carriole transporte sept enfants et autour d’eux gravitent les parents et grands-parents. Christine, la grand-maman, est l’instigatrice de ce char familiale. Venant de Courtételle et aimant faire la fête, elle a convaincu ses enfants et ses petits-enfants à participer officiellement au cortège pour la première fois : « C’est exceptionnel et moi je suis d’autant plus fière ». /ncp