Touche de beauté sur l’endométriose

L’endométriose touche une femme sur dix et pourtant ça reste une maladie méconnue. L’artiste Irène Saussure a souhaité faire la lumière sur ce mal qui la ronge depuis une vingtaine d’années. Cette inflammation est liée au système hormonal féminin. Généralement localisées dans l’abdomen, les douleurs peuvent se propager dans le reste du corps. Le Stamm Studio à Porrentruy accueille les créations de la céramiste d’Undervelier jusqu’au 9 mars. Le vernissage se déroule dimanche dès 14h. À travers plusieurs bustes, l’artiste met une touche de beauté sur cette maladie chronique. « Je me suis dit que mon expérience pouvait se transformer en quelque chose d’utile et que ce n’était pas juste un drame qui me tombe dessus », explique la jeune femme.

La patiente experte pose de nombreuses questions au corps médical et tente de restituer ses connaissances pour sensibiliser un maximum de personnes. Elle espère ainsi éviter l’errance médicale qu’elle a connue depuis son adolescence. « Moi, ça a duré quinze ans entre les premiers symptômes et le diagnostic, quinze ans où la maladie s’est développée. » En parallèle de l’exposition, Irène Saussure fournit un petit carnet avec de précieuses informations sur la maladie et sur les symptômes qui doivent alerter.