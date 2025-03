Des chars, des cliques et des sourires à Patadorf

Dans la foule, on retrouve Angélique qui est venue voir le cortège en famille. Elle apprécie particulièrement l’originalité et les couleurs des chars : « Tout est différent, c’est super. » Ses enfants sont également ravis : « C’est trop cool et c’est splendide ! » Ils ajoutent également que les confettis sont indispensables pour un carnaval réussi. /mmt