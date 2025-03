Saintimania, 30 ans de satire et de spectacle

30 ans, ça se fête comme il se doit. La troupe imérienne Saintimania célèbre cet anniversaire avec une revue haute en couleurs intitulée : « Écran total 2, on n'a pas tout dit ». Entre références à l'actualité régionale et nationale, parodies d'émissions télévisées et de films et chorégraphies, la trame est variée. Cette revue reflète aussi l’évolution de la troupe au fil des années faisant référence à l’ère moderne, devenue digitale. « On vit dans une société absorbée par tout ce qui est relatif aux écrans, ce sont des supports intéressants qui fournissent beaucoup de contenu alors on va s’appuyer sur ça pour notre spectacle » explique Dario Caminoto, membre du comité d’organisation.