Appel à candidatures pour des stages artistiques en Wallonie

Dix jeunes Jurassiens sont invités à découvrir toute une série de disciplines artistiques en Belgique. Le Service de la formation postobligatoire lance ce lundi un appel à candidatures dans le cadre de l’accord de coopération liant la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’Etat jurassien. L’Académie internationale d’été de Wallonie propose, en effet, des stages d’une semaine dans les domaines des arts plastiques, de la musique, de la danse et des arts du spectacle avec des artistes confirmés.

Les personnes intéressées doivent avoir moins de 30 ans pour postuler et être domiciliées dans le canton du Jura. Les frais d’inscription, de logement et de pension ainsi que le voyage sont pris en charge conjointement par l’Etat et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le délai de l’appel à candidatures est fixé au 10 avril à midi. Les inscriptions reçues jusqu’au 10 mars seront traitées en priorité. Elles doivent se faire auprès du Service de la formation postobligatoire, par téléphone au 032 420 59 68 ou par mail. /comm-alr