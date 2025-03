Des élus locaux à l’honneur dans une expo photo

En plein air, autour d’un verre ou à l’intérieur d’un camion de pompier, voilà ce que l’on peut découvrir dans l’exposition « Démocratie locale ». Les visages de membres de 84 Conseils communaux de la région sont exposés sur les murs de trois étages du bâtiment du Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan.

Cette année, l’association de la Rencontre photographique a voulu mettre en lumière la démocratie locale, à travers celles et ceux qui donnent leur temps pour leurs communes. Une démarche humaine et sociale est à l’origine du projet, explique le président de l’association, Jean-Robert Drougard. L’idée est de gommer la connotation politique, et de mettre ces hommes et ces femmes à l’honneur.

Pour la trentaine de photographes, amateurs ou professionnels, qui ont participé à l’exhibition, la consigne était simple : « Éviter de faire une photo standard, réaliser une photo représentant la particularité de la commune », note le président de l’association de la Rencontre photographique.